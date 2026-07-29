Championnats du monde de lutte | Zayneb Nasri file en 8e de finale

La lutteuse tunisienne Zayneb Nasri s’est qualifiée pour les huitièmes de finale des Championnats du monde de lutte des moins de 17 ans en Azerbaïdjan.

Zayneb Nasri évoluant à l’Association sportive féminine de Kasserine a livré une prestation remarquable face à la Japonaise Haruka Kanemoto, en s’imposant sur le score net de 8-2, confirmant son statut de grand espoir de la lutte féminine tunisienne, se réjouit le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Cette performance s’inscrit dans la continuité d’une saison exceptionnelle pour la jeune championne, déjà couronnée d’or aux Championnats d’Afrique en Égypte grâce à un parcours sans faute et qui prouve qu’elle a désormais les armes pour rivaliser au plus haut niveau mondial, ajoute encore la même source.

Y. N.