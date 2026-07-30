Cinétoile du 1er au 6 août 2026 à Hammamet et Nabeul

En collaboration avec le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI), la 9ᵉ édition du Festival international du court-métrage Cinétoile se tiendra du 1er au 6 août 2026 à Hammamet et Nabeul.

Ce rendez-vous cinématographique international met à l’honneur le court métrage et réunit cinéastes, professionnels du secteur et jeunes talents venus de Tunisie et de plusieurs pays.

Le programme de cette édition comprend des compétitions officielles de courts métrages, des projections en salles et en plein air, des ateliers de formation destinés aux jeunes cinéastes, des masterclasses, des rencontres professionnelles ainsi que des débats autour des enjeux du cinéma contemporain et de la création cinématographique.

Un rendez-vous incontournable avec le cinéma, la créativité et la découverte des talents émergents.

CNCI