Tabarka | Un mort et cinq blessés dans un accident de la route

​Un tragique accident de la route survenu aujourd’hui sur la route nationale n° 7, reliant Tabarka (Jendouba) à Nefza (Béja), a fait un mort et cinq blessés à des degrés divers de gravité.

​L’accident s’est produit à la suite d’une collision violente entre deux véhicules, l’un portant une immatriculation tunisienne et l’autre étrangère, indique une source citée par la Radio locale.

L’accident a coûté la vie à un jeune homme, décédé sur le coup aalors que les autres passagers, blessés ont été transportés à l’hôpital régional de Tabarka.

​Trois personnes ont pu recevoir les soins nécessaires sur place, alors que deux autres, se trouvant dans un état jugé grave, ont été admis en soins intensifs, ajoute encore la même source.

Y. N.