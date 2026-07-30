Championnats du monde U17 de lutte | Tasnim Athimni aux portes de l’or

La jeune lutteuse tunisienne Tasnim Athimni réalise une performance spectaculaire à Bakou en décrochant sa qualification pour la grande finale des Championnats du monde de lutte U17.

Elle affrontera ce vendredi la Japonaise Natsumi Sasaki pour le titre ultime, précise le minisrère de la Jeunesse et des Sports, en affirmant que Tasnim Athimni a confirmé tout son potentiel en se hissant jusqu’en finale du rendez-vous mondial de sa catégorie.

Au terme d’un parcours maîtrisé, la jeune athlète a livré un combat intense et plein de maturité tactique, ce jeudi 30 juillet 2026, en demi-finale face à la Turque Şirin Aşkara.

« Dominante et incisive, Outhmani s’est imposée sur le score de 6 à 3, s’assurant au passage une médaille mondiale et validant son billet pour la marche suprême », a commenté le ministère, en affirant que toute la Tunisie aura les yeux rivés sur Bakou pour soutenir Tasnim Athimni dans cette quête d’or historique.

Y. N.