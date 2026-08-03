« Don chinois » | Clôture de l’instruction, Bouchlaka renvoyé devant la chambre criminelle

La chambre d’accusation spécialisée dans les affaires de corruption financière près la Cour d’appel de Tunis a confirmé, ce lundi 3 août 2026, la clôture de l’instruction relative à l’ancien ministre des Affaires étrangères, Rafik Abdessalem Bouchlaka.

La justice a validé la décision du juge d’instruction du Pôle judiciaire économique et financier concernant l’affaire du « don chinois ». Rafik Bouchlaka est aini poursuivi pour abus de fonction (ayant procuré un avantage injustifié causant un préjudice à l’État) et pour détournement de fonds publics, pour la gestion illégale de deniers confiés en raison de ses fonctions.

Selon une source judiciaire citée par l’Agence Tap, la chambre d’accusation a ordonné le renvoi de Rafik Bouchlaka, poursuivi en état de fuite, devant la chambre criminelle du Pôle judiciaire économique et financier de Tunis pour y être jugé.

Y. N.