Décès tragique de deux agents de la Protection civile de Gafsa

Deux agents de la Protection civile ont perdu la vie dans un tragique accident de la route survenu lors de leur retour d’une mission d’extinction d’incendie dans le gouvernorat de Le Kef.

Le drame s’est produit suite au renversement de leur camion d’extinction d’incendie, alors qu’ils venaient d’accomplir leur devoir sur le terrain, dinique la Direction régionale de la Protection civile de Gafsa.

Les deux victimes de cet accident sont Rochdi Bouallegue, originaire de la délégation de Sidi Aïch et Redouane Hajji, originaire de la délégation de Majel Bel Abbès, tombés en martyrs du devoir après avoir fait preuve d’un courage exemplaire et d’une dévotion totale pour protéger les vies et les biens face aux flammes, indique encore la DRPC de Gafsa.

La même source a présenté ses plus sincères condoléances aux familles des deux disparus ainsi qu’à l’ensemble de leurs collègues de la Protection civile. Un hommage leur a également été rendu au siège de la Direction régionale.

Y. N.