Cellules orageuses et températures élevées pour cette nuit

Des cellules orageuses accompagnées de pluies locales sont annoncées sur le Centre, ainsi que dans les gouvernorats de Gafsa et Sfax, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Dans son dernier bulletin, l’INM affirme aussi qu’un ciel peu nuageux est attendu sur l’ensemble du pays avec des vents soufflant relativement forts près des côtes Est et sur les hauteurs et des rafales sous orages, par endroits.

Les températures annoncées pour cette nuit vont varier entre 29 °C et 34 °C sur la majorité des régions avec des pointes pouvant atteindre 36°C dans le sud-ouest.

Y. N.