Tozeur | Financements italiens à des agriculteurs de Dhafria

Quinze agriculteurs de la délégation de Tamerza, dans le gouvernorat de Tozeur, dans le sud-ouest de la Tunisie, ont reçu récemment la notification de l’octroi de financements destinés à la réalisation de projets agricoles, dans le cadre du Programme de développement rural intégré soutenu par la Coopération italienne.

Selon l’agence Tap, les décisions d’attribution ont été remises aux bénéficiaires, issus de catégories vulnérables.

Chaque financement s’élève à environ 10 000 dinars tunisiens — pour un montant total de 150 000 dinars — et vise à encourager les investissements dans les périmètres irrigués de la localité de Dhafria.

Cette initiative s’inscrit dans le «Projet de développement rural intégré dans les délégations de Hazoua et Tamerza», lancé en 2020 et mis en œuvre par le Commissariat régional au développement agricole (CRDA) de Tozeur. Le programme dispose d’un budget global d’environ 5,9 millions d’euros, dont près de 5,1 millions ont été mis à disposition par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (Maeci) par l’intermédiaire de l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS).

I. B.