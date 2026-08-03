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Tunisie | CNCI : Avis concernant la participation à la 99e cérémonie des Oscars

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3 août 20263 août 2026
Tunisie | CNCI : Avis concernant la participation à la 99e cérémonie des Oscars

Le film représentant la Tunisie aux Oscars dans la catégorie de « L’Oscar du meilleur film international », sera sélectionné par une commission organisée sous l’égide du Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI).

A cet effet, le CNCI invite les professionnels dont les films correspondent aux critères définis par l’Académie des Oscars à déposer une demande écrite au bureau d’ordre à la cité de la culture avenue Mohamed V Tunis.

La date limite de dépôt est 14 Aout 2026 à 13h30, sachant que la 99ème cérémonie des Oscars aura lieu à Los Angeles le 14 mars 2027.

La demande doit être accompagnée des justificatifs confirmant l’éligibilité du film.

Adresse email de contact : service.communication@cnci.tn
Lien : SPECIAL RULES FOR THE INTERNATIONAL FEATURE FILM AWARD

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