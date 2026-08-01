Transtu | Une nouvelle ligne de bus reliant Cité Zayatine à la ZI de la Charguia

La Société des transports de Tunis (Transtu) met en service, à compter du lundi 3 août 2026, la nouvelle ligne de bus n°511 reliant la cité Zayatine (El Omrane) à la zone industrielle de Charguia.

Cette initiative répond aux attentes des riverains en rapprochant les services de transport et en facilitant leurs déplacements quotidiens, indique la Transtu dans son communiqué.

Ci dessous l’Itinéraire de cette ligne est accessible au tarif unique de 1000 millimes.

Aller : cité Zayatine – Cimetière Sidi Yahia – Bab Sidi Abdel-Salem – Bab Saadoun – Banque du Sang – Bardo 1 & 2 – Centre de formation – Ras Tabia – Complexe universitaire El Manar – Centre des traumatismes El Manar – El Manar 1 – El Menzah 6 – Cité des Sciences – Dépôt de bus de Charguia – Terminus.

Retour : Terminus – Dépôt de bus de Charguia – Station Fret Aéroport – Les Berges du Lac – Terminus de la ligne 347 à Tunis Marine – Route de La Marsa – Rue du Grand Requin – Avenue Mohamed V – Place Pasteur – El Menzah – Voie X (Route Radiale) – El Manar 1 – Complexe universitaire El Manar – Rommana – Bardo 2 & 1 – Meftah Saadallah – Caserne militaire – Terminus à Hai Ez Zayatine (Le Parc).

La programmation comprend deux dessertes quotidiennes, la première à 7h depuis la cité Zayatine et la deuxième à 14h30 depuis la zone industrielle de la Charguia.