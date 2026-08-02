Les hypertendus doivent se prémunir contre la déshydratation

Les patients souffrant d’hypertension artérielle doivent se prémunir impérativement contre la déshydratation, qui peut provoquer une chute de tension — ou, dans certains cas, une hausse brutale — entraînant des complications de santé susceptibles de compromettre leur bien-être.

Cet avertissement a été lancé par Dre Lilia Zakhama, cheffe du service de cardiologie de l’hôpital des Forces de sécurité intérieure à La Marsa, dans une déclaration à l’agence Tap, samedi 1er août 2026, qui a recommandé aux patients de boire de l’eau en quantité suffisante, d’éviter l’exposition au soleil aux heures les plus chaudes et d’adopter une alimentation adaptée pour prévenir la déshydratation.

Les médicaments antihypertenseurs, notamment les diurétiques, accélèrent la déshydratation, en particulier chez les personnes âgées, augmentant ainsi les risques de vertiges, de chutes et de fractures.

Deux hypertendus sur trois l’ignorent

D’autres facteurs peuvent contribuer à l’hypertension artérielle — tels qu’une consommation excessive de sel (plus de 5 grammes par jour), de sucre et de graisses —, a aussi averti Dre Zakhama, en encourageant la population à adopter une alimentation saine et à pratiquer la marche une fois la vague de chaleur passée.

La praticienne a également souligné l’importance d’un dépistage précoce de l’hypertension dès l’âge de 18 ans, ainsi que des bilans de santé réguliers à partir de 30 ans, avertissant que l’hypertension affecte divers organes et entraîne d’autres pathologies, notamment des maladies rénales, des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux.

Dans une déclaration précédente à la Tap, Lilia Zakhama — s’exprimant en tant que présidente de la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire (STCCC) — a indiqué qu’un Tunisien sur trois souffre d’hypertension artérielle, ce qui représente environ trois millions d’adultes ; il est à noter que les deux tiers d’entre eux ignorent qu’ils sont atteints de cette affection, qu’elle a qualifiée de «silencieuse».

I. B.