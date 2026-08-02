La Tunisie enregistre 220 décès par noyade chaque année

Malgré les efforts déployés pour renforcer le dispositif de sauvetage, les noyades demeurent un défi majeur pour la sécurité publique en Tunisie, qui compte 1 300 kilomètres de côtes et des centaines de plages propices à la baignade notamment lors de la saison estivale.

Selon les données officielles, les plages tunisiennes ont enregistré 31 décès par noyade au cours de la saison de baignade 2025 (de juin à octobre), contre 34 lors de la saison 2024. Parallèlement, les unités de la Protection civile ont mené des milliers d’opérations de sauvetage ; au pic de la saison, en août, le rythme des interventions a atteint environ 24 opérations par heure, incluant des cas de noyade ainsi que divers autres incidents en mer.

Les statistiques nationales — compilées depuis 2020 sous la supervision du ministère de la Santé et avec la participation de diverses parties prenantes — indiquent que la Tunisie enregistre en moyenne environ 220 décès par noyade chaque année ; ces incidents surviennent en mer, dans des barrages, des puits, des piscines, des canaux d’irrigation et divers autres plans d’eau.

Dans ce contexte, le Dr Mohamed Ridha Arrab, chef de la sous-direction des urgences médicales et de la médecine de catastrophe à l’Office national de la protection civile, a déclaré aux médias que les unités de la protection civile avaient réussi à sauver 454 personnes de la noyade au cours de la dernière saison, tout en enregistrant environ 90 décès dans leur périmètre d’intervention. Il a toutefois précisé que ces chiffres diffèrent des statistiques nationales globales, qui regroupent des données provenant de sources variées.