Monastir | « Yakine-Yassine », une tortue marine secourue et prise en charge par l’INSTM

Une tortue marine Caouanne (Caretta caretta), retrouvée vivante ce samedi 1er août sur la plage de l’hôtel Bella Vista à Monastir, a été secourue grâce à une intervention rapide de la Police touristique et de la Protection civile.

C’est ce qu’a indiqué l’Association Notre Grand Bleu qui a remercié « les agents de la Police touristique de Monastir, notamment Anouar Abdennour, qui a affectueusement nommé la tortue Yakine-Yassine, ainsi que les agents de la Protection Civile pour leur vigilance et leur réactivité ».

Yakine-Yassine a été transférée au Centre de soins de l’l’Institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM) pour y recevoir un traitement avant d’être remise à la mer, a encore fait savoir Notre Grand Bleu, avant de conclure : « Chaque signalement peut sauver une vie. Si vous observez une tortue marine vivante, blessée ou échouée, contactez rapidement les structures compétentes. Ensemble, préservons nos plages, limitons les déchets plastiques et protégeons notre biodiversité marine ».

Y. N.