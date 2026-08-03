Tout savoir sur les inscriptions au Complexe social et éducatif pour enfants autistes

Le ministère des Affaires sociales a annoncé l’ouverture des inscriptions pour la prise en charge des enfants atteints de troubles du spectre de l’autisme pour l’année éducative 2026-2027.

Les dossiers doivent être déposés directement au siège du Complexe social et éducatif pour enfants atteints de troubles du spectre de l’autisme, situé à la Cité Omar El Mokhtar (Sidi Hassine), entre le lundi 3 août 2026 et le mercredi 30 septembre 2026, sachant que cette inscription concerne les enfants âgés de 3 à 7 ans.

Le dossier doit impérativement comporter les pièces suivantes :

Copie de la Carte d’Identité Nationale (CIN) du tuteur légal (ou une fiche de contact si le tuteur légal est une institution publique).

Extrait d’acte de naissance de l’enfant datant de moins de trois mois.

Copie de la carte d’handicap de l’enfant (si disponible).

Copie de la carte de soins (si disponible).

Rapport médical détaillé délivré par un établissement hospitalier, certifiant le trouble du spectre de l’autisme, précisant le degré d’autonomie de l’enfant ainsi que les éventuelles pathologies ou symptômes associés.

Deux photos d’identité récentes de l’enfant.

Après la période de dépôt, les dossiers seront examinés par la commission d’admission (créée par l’arrêté du ministre des Affaires sociales n° 31 du 3 décembre 2021).

L’admission définitive se fera dans la limite des places disponibles de l’établissement, précie encore le ministère.

Y. N.