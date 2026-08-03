Tout savoir sur les inscriptions au Complexe social et éducatif pour enfants autistes

Le ministère des Affaires sociales a annoncé l’ouverture des inscriptions pour la prise en charge des enfants atteints de troubles du spectre de l’autisme pour l’année éducative 2026-2027.
Les dossiers doivent être déposés directement au siège du Complexe social et éducatif pour enfants atteints de troubles du spectre de l’autisme, situé à la Cité Omar El Mokhtar (Sidi Hassine), entre le lundi 3 août 2026 et le mercredi 30 septembre 2026, sachant que cette inscription concerne les enfants âgés de 3 à 7 ans.
Le dossier doit impérativement comporter les pièces suivantes :
- Copie de la Carte d’Identité Nationale (CIN) du tuteur légal (ou une fiche de contact si le tuteur légal est une institution publique).
- Extrait d’acte de naissance de l’enfant datant de moins de trois mois.
- Copie de la carte d’handicap de l’enfant (si disponible).
- Copie de la carte de soins (si disponible).
- Rapport médical détaillé délivré par un établissement hospitalier, certifiant le trouble du spectre de l’autisme, précisant le degré d’autonomie de l’enfant ainsi que les éventuelles pathologies ou symptômes associés.
- Deux photos d’identité récentes de l’enfant.
Après la période de dépôt, les dossiers seront examinés par la commission d’admission (créée par l’arrêté du ministre des Affaires sociales n° 31 du 3 décembre 2021).
L’admission définitive se fera dans la limite des places disponibles de l’établissement, précie encore le ministère.
Y. N.
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