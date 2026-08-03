Festival international de Bizerte | Le concert de Ramy Ayach annulé

Le Festival international de Bizerte a annoncé l’annulation du concert de l’artiste libanais Ramy Ayach, initialement prévu pour le mardi 4 août 2026.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, la direction du festival exprime son regret face à cette décision prise à la suite « de circonstances indépendantes de sa volonté et de sa responsabilité, malgré des efforts continus pour trouver une alternative ».

Tout en réitérant ses excuses au public, l’équipe du festival a précisé les modalités de remboursement des billets, comme suit :

Billets physiques (achetés aux guichets du festival) : Le remboursement s’effectue directement auprès de l’administration du festival, située au Théâtre de plein air, pendant les heures de travail (de 10h à 17h).