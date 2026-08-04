Tunisie | Les vraies raisons de la hausse des prix des médicaments

Les hausses de prix ne concernent qu’un nombre restreint de médicaments importés dont les tarifs n’avaient pas été actualisés depuis des années. Ces ajustements ont été mis en œuvre en raison de la hausse des coûts d’importation et de l’évolution des prix sur le marché mondial.

C’est ce qu’a indiqué «une source bien informée» au sein de la Pharmacie centrale de Tunisie dans une déclaration à Mosaique FM, ajoutant que l’objectif de cet ajustement tarifaire (que ces choses douloureuses sont joliment dites!) est de garantir la disponibilité continue de ces médicaments et d’éviter toute perturbation de l’approvisionnement du marché. Bref, si vous payez plus cher votre médicament, c’est pour votre bien !

Ce que la «source bien informée» n’a pas cru devoir expliquer, c’est pourquoi les autorités n’ont pas cru devoir communiquer sur les causes et les circonstances de ces hausses avant leur annonce publique, d’autant qu’ils vont être supportées par les citoyens dont le pouvoir d’achat est en charpie, à cause des fortes hausses des prix des biens de consommation.

Il n’a pas cru devoir expliquer non plus que ces hausses sont dues à la levée des subventions de l’Etat sur ces médicaments en raison des difficultés des finances publiques et des problèmes qu’a aujourd’hui la Pharmacie centrale à s’approvisionner auprès de certains laboratoires internationaux auxquels elle doit beaucoup d’argent et qui exigent d’être payés avant de rétablir leurs livraisons.

En d’autres termes, le citoyen est sommé d’encaisser les coups, les uns après les autres, sans que ces chers responsables de l’Etat ne se croient dans l’obligation de lui expliquer les tenants et les aboutissants de leurs décisions. Ces responsables qui se cachent à chaque fois qu’une tempête pointe à l’horizon et n’apparaissent que pour annoncer des stratégies, des plans, des programmes et de vagues projets dont la réalisation est reportée aux calendes grecques du genre de la Cité médicale de Kairouan, du TGV Bizerte-Ben Guerdane ou encore du Port en eaux profondes d’Enfidha.

I. B.