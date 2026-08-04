Tunisie | L’OTE pointe la responsabilité de l’exécutif dans les coupures d’électricité

Selon l’Observatoire tunisien de l’économie (OTE), la vague de coupures d’électricité survenue en Tunisie au cours du mois de juillet 2026 et qui se poursuivent encore a mis en lumière des déséquilibres structurels au sein du secteur électrique, notamment le recul marqué des investissements de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) et le blocage, depuis plusieurs années, par les pouvoirs publics, de projets de production d’électricité.

Dans un rapport publié samedi 1er août 2026 et intitulé « La crise électrique tunisienne : une panne d’investissement », l’OTE souligne que les investissements de la Steg dans les moyens de production d’électricité ont chuté de 87 %, passant d’environ 1,947 milliard de dinars sur la période 2016-2020 à 248 millions de dinars sur la période 2021-2025.

Le rapport ajoute que la demande d’électricité a continué de croître à un rythme annuel de 3,8 % entre 2021 et 2025, la consommation de pointe atteignant un niveau record de 4 888 mégawatts le 14 août 2024 ; parallèlement, le rythme d’expansion des capacités de production a ralenti par rapport à la période précédente.

L’OTE a relevé que les projets de production d’électricité de la Steg — représentant une capacité totale d’environ 870 mégawatts — sont au point mort depuis 2018, bien que les dossiers d’appel d’offres aient été finalisés.

Ces projets comprennent la centrale à cycle combiné de Skhira (500 mégawatts), le parc éolien de Jebel Tbaga (80 mégawatts) et six centrales solaires photovoltaïques d’une capacité totale de 300 mégawatts.

Le rapport attribue le blocage de ces projets à l’absence d’approbation de la part du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie — autorité de tutelle de l’entreprise — conformément au cadre juridique et réglementaire en vigueur.

L’Observatoire a estimé que les politiques publiques de ces dernières années ont privilégié les investissements privés et étrangers dans les projets de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, au détriment de l’investissement public dans les moyens de production, ce qui est en totale contradiction avec la doctrine souverainiste du «compter sur soi» souvent défendue par le président de la république Kaïs Saïed.

Selon le rapport, cette situation a affecté la capacité de la Steg à répondre à la demande croissante et à garantir la continuité de l’approvisionnement en électricité.

Le rapport a conclu que la vague de coupures d’électricité que connaît la Tunisie en cet été 2026 n’est pas uniquement due à des températures exceptionnellement élevées ; elle a également mis en évidence l’impact du recul des investissements publics dans la production d’électricité sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique.

En d’autres termes, la Steg n’est en rien responsable de l’impasse actuelle, mais bien le pouvoir politique dans son ensemble qui a estimé que l’approvisionnement électrique n’était pas une urgence et reporté la réalisation de certains projets de production électrique restés dans les cartons.

I. B.