Tunis : Suspension du professeur de l’ENS, accusé de harcèlement sexuel par des étudiantes

A. H., le professeur de l’Ecole normale supérieure (ENS) de Tunis, accusé de harcèlement sexuel par des étudiantes et faisant l’objet d’une enquête par l’Inspection générale du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a été suspendu des ses fonctions.

C’est ce qu’indique le collectif «Le harceleur n’enseigne pas», qui se réjouit de cette décision et espère que cela ne s’arrêtera pas là et que la justice entre aussi en ligne.

«Pour le moment il a été décidé de le suspendre jusqu’à la fin de l’enquête et de son côté il a menacé de porter plainte contre les étudiantes pour diffamation», précise le collectif.

Les étudiantes qui se sont présentées comme victimes, disent avoir des preuves de leurs accusations et souhaitent que cette affaire ne soit pas étouffée et que A. H. ne soit pas mutée dans une autre université.

«S’il est muté il recommencera, et on, ne fera que déplacer le problème. C’est dans sa nature et il n’a jamais été puni par la loi. A Lyon où il a étudié, il y a également eu plusieurs témoignages remontant à plus de 10 ans et il n’a jamais donc jamais cessé», déplore Y. D., une des victime présumée.

Y. N.