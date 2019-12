Le projet tunisien de Ras Jbel parmi les lauréats du sommet Afrique-France 2020

Ville de Ras Jbel.

En prévision du sommet Afrique-France, prévu du 4 au 6 juin 2020, à Bordeaux, le Trésor français a lancé un appel à candidatures pour sélectionner des projets innovants portés principalement par des PME. Un projet de la ville tunisienne de Ras Jbel (Bizerte) figure parmi les 21 lauréats retenus.

Les candidatures ont porté sur la mobilité, l’environnement, l’eau, la santé, le numérique, l’énergie, l’aménagement et l’agriculture, dans le domaine de la ville durable en Afrique.

Le projet innovant de la ville de Ras Jbel est une solution de télégestion de l’éclairage public proposée par la société Witti.

Ce projet d’éclairage intelligent connecté se compose de la gestion à distance d’un réseau d’éclairage LED associé à une plateforme de télégestion. En ligne avec la «Stratégie nationale de maîtrise de l’énergie afin de rationaliser la consommation énergétique du pays» et le programme «Smart Tunisia», la solution permettra d’améliorer l’éclairage des voies publiques et de générer une réduction des consommations d’énergie de plus de 75% à la municipalité de Ras Jebel au nord du pays. Le coût de l’opération est estimé à 550.000 Euros, soit environ 1,7 million de dinars tunisiens (MDT) sur le fonds du Fasep, une subvention (ou avance remboursable) pour financer des études de faisabilité ou la démonstration de technologies vertes et innovantes.

Il s’agit également d’une solution modulaire qui peut gérer un nombre illimité d’objets et d’applications (gestion de déchets, du trafic, du parking, mesure de la pollution) sans surcoût de déploiement ni d’abonnement, ce qui en fait un outil idéal pour le développement de la Ville Intelligente.

Les autres projets lauréats viennent du Sénégal, du Kénya, du Togo, d’Afrique du Sud, de Côte d’Ivoire, du Cameroun, d’Egypte, de Guinée, du Maroc, du Mali, et du Burkina Faso.

A. M.