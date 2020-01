Saïed appelle à la vigilance : «Des terroristes pourraient s’infiltrer parmi les réfugiés en Tunisie»

Partagez 32 Partages

Lors d’une réunion du conseil de la sécurité nationale, organisée aujourd’hui, mardi 7 janvier 2020, et ayant essentiellement porté sur la situation en Libye, le président de la république, Kaïs Saïed, a appelé à la vigilance : «Des terroristes pourraient s’infiltrer parmi les réfugiés en Tunisie».

Youssef Chahed, chef du gouvernement chargé des affaires courante et Rached Ghannouchi, président de l’Assemblée, ainsi que des cadres sécuritaires et militaires, ont participé à cette réunion.

«Nous souhaitons que le affrontement ne se généralisent pas en Libye, mais malheureusement tous les indices montrent que la situation risque de se compliquer, surtout avec l’intervention de différentes parties étrangères», a indiqué le chef de l’Etat, en ajoutant qu’il est donc «nécessaire de mettre en place les préparatifs adéquats pour gérer une entrée massive de réfugiés libyens ou issus d’autres pays et vivant en Libye, et prévoir un plan d’action similaire à celui de 2011».

اشراف رئيس الجمهورية على اجتماع مجلس الأمن القومي اشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد على اجتماع مجلس الأمن القومي.Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية Publiée par ‎Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‎ sur Mardi 7 janvier 2020

«Il faut être vigilants quant à la possibilité d’intrusion de terroristes et d’immigrés clandestins, parmi les réfugiées. Il faut, dans ce sens sensibiliser les autres pays concernés par cette situation en Libye et impliquer les organisations internationales», a encore indiqué M. Saïed.

Le chef de l’Etat a assuré que les forces armées et sécuritaires ont renforcé le système de surveillance terrestre et aérien et que la coordination entre les différents service doit être également renforcée pour faire face à cette situation.

Y. N.