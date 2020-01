Abir Moussi exprime sa solidarité avec Mbarka Brahmi et appelle à un rassemblement contre la violence politique

La députée Abir Moussi, présidente du Parti destourien libre (PDL), a exprimé sa solidarité avec Mbarka Aouania Brahmi, dirigeante du Courant populaire, ancienne députée et veuve du martyr Mohamed Brahmi (assassiné le 25 juillet 2013, par des extrémistes religieux), visée par un plan d’assassinat, déjoué par les forces sécuritaires.

Dans un communiqué publié ce soir, samedi 18 janvier 2020, le PDL s’est dit solidaire avec Mme Brahmi, tout en remerciant les forces sécuritaires pour leurs efforts et leurs réussites sur le plan de la lutte contre le terrorisme, qui ont notamment permis de déjouer ce plan d’assassinat..

D’autre part, le PDL a remercié tous les députés, les dirigeants politiques et les citoyens qui ont fait part de leur soutien à Abir Moussi et les 16 autres députés du parti, suite aux menaces dont ils ont fait l’objet, et appellent les Tunisiens à s’unir contre la montée de violence.

Dans ce sens, le parti présidé par Mme Moussi a appelé à un rassemblement, samedi prochain, 25 janvier 2020, à la place du Bardo pour dénoncer les intimidations, les incitations à la haine et les appels à la violence.

«Nous organisons ce rassemblement, avec le slogan Non à la violence politique et les participants appelés à brandir le drapeau de la Tunisie. Nous appelons toutes les forces politiques et les organisations nationales ainsi que les activistes de la société civiles à participer à ce rassemblement pour exprimer le refus du peuple de la violence et du terrorisme et la nécessité d’intégrer les valeurs de la paix et de la démocratie», ajoute encore le communiqué.

Rappelons que le ministère de l’Intérieur a affirmé, hier, que le plan d’assassinat visant Mbarka Brahmi, dirigeante du Courant populaire, a été déjoué suite à la récente arrestation d’un terroriste.

Rappelons aussi qu’une enquête a été ouverte, avant-hier, par la brigade antiterroriste sur les menaces dont ferait l’objet Abir Moussi et ses collègues du même parti.

On sait qu’un certain Lassaad B. a publié plusieurs post sur son compte Facebook, où il annonce clairement qu’il va tuer Abir Moussi. Il dira plus tard que son compte a été piraté…

Y. N.