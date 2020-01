Agressions et braquages à Tunis : Trois individus arrêtés

La police secours de Tunis a arrêtés ce soir, mardi 21 janvier 2020, trois individus accusés de braquages à l’arme blanche, dont un suspect ayant poignardé, dimanche dernier, un homme à Bab Al-Khadra.

Une patrouille sécuritaire a arrêté deux individus, qui venaient d’agresser, ce soir, une dame au centre-ville de Tunis, et lui ont volé son téléphone portable, indique une source sécuritaire à Kapitalis, en ajoutant que la victime les a reconnus et que les suspects ont été placés en détention.

D’autre part, un braqueur, qui avait poignardé un homme à la jambe, dimanche dernier, lors d’un braquage, a également été intercepté par les agents de la police secours.

Le suspect a avoué les faits et a également été placé en garde à vue, ajoute la même source.

Rappelons que les agressions et les braquages, sont en recrudescence et ont fait plusieurs victimes ces derniers jours, dont une avocate, agressée à El-Manar et qui est encore hospitalisée, une garde nationale, braquée et blessée au couteau à Mellassine et une jeune fille, blessée à la tête avec une barre de fer à Hammamet et qui vient de quitter l’unité de soins intensifs.

La semaine dernière un braquage s’est transformé en drame, à la station de métro de Bab El-Khadhra, après le décès du soldat Alaa Khelfi.

En voulant suivre les adolescents qui l’ont volé, a sorti la tête de la fenêtre du métro et s’est cogné contre un poteau. Quatre suspects, âgés de 14 et 16 ans, sont en détention…

Y. N.