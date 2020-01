Tunisie : Plan national de prévention contre le coronavirus (Photos)

La cellule permanente de suivi des maladies nouvelles et émergentes, a organisé aujourd’hui, samedi 25 janvier 2020, sa 4e réunion, cette semaine, pour s’assurer de la bonne mise en place du plan de prévention contre le coronavirus, épidémie d’origine chinoise, qui a fait 41 morts en Chine et qui s’est étendu à une douzaine de pays, dont 3 contaminations enregistrées en France.

Le comité a réuni des représentants des différents ministères et structures, en présence de la ministre de la Santé par intérim, Sonia Ben Cheikh, ainsi que du représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Tunisie Yves Souteyrand.









Le ministère de la santé a précisé dans un communiqué, la prise de mesures dans le cadre du suivi de la situation sanitaire liée à l’émergence du coronavirus dans le monde, sur la base de recommandations de l’OMS.

Notons que cette 4e réunion a été organisée après la visite de Sonia Ben Cheikh à l’aéroport de Tunis-Carthage, qui s’est assurer des conditions et de la bonne application des règles de coordination et de coopération entre les différents services du ministère de la Santé, et de l’Office de l’aviation civile ainsi que de la police des frontières.





Rappelons que le coronavirus, apparu depuis un mois en Chine, a déja touché 1.300 personnes, dont 237 dans un état critique, et 41 morts, selon le dernier bilan livré par les autorités chinoises et cités par le journal le Monde.

