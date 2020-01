Championnat d’Afrique de handball : Tunisie-Egypte, un combat de gladiateurs

Partagez 1 Partages

Sans surprise, les deux solides prétendants au titre continental sont en finale du championnat d’Afrique de handball, aujourd’hui, dimanche 26 janvier 2020, à partir de 18 heures à la salle omnisports de Radès. Une explication au sommet entre la Tunisie et l’Egypte, dont l’issue est incertaine, tant les deux équipes se valent.

Par Hassen Mzoughi

Ce big match, c’est le 9e entre les deux pays depuis le coup d’envoi de la compétition en 1974 à Tunis et le 7e depuis 2004. Un combat de gladiateurs en perspective.

Tunisiens et Egyptiens se sont qualifiés sans difficultés pour la finale, aux dépens respectivement de l’Angola 39-23 (21-7) et de l’Algérie 30 à 27 (15-14). Jusque-là, ils n’ont pas forcé face à des oppositions à la portée. Mais cette finale sera leur grand examen. Le face-à-face qu’ils attendaient pour trancher (encore une fois) une question de suprématie.

Le championnat d’Afrique c’est aujourd’hui, pas les jours précédents; le moment à ne pas rater. Le match à gagner absolument, c’est tout à l’heure, au coup de sifflet final, vers le coup de 19h 15.

Réussir l’entrée avec la rigueur et l’efficacité…

Tenants du titre, les Tunisiens ambitionnent de garder leur bien, tout en prenant l’avantage des confrontations directes en finale avec leurs vis-à-vis égyptiens (4 victoires jusque-là pour chaque pays).

Les forces en présence étant équilibrées, chaque équipe va tenter de mettre son emprise dès le début. La première clé du match, ce sera l’entame des débats. La Tunisie devra gérer avec rigueur et efficacité les premiers échanges avec Ahmed El-Ahmar et ses coéquipiers. Il lui faudra avant tout se montrer solidement en place, principalement en défense centrale, pour limiter les assauts notamment de Mohamed Mahmoud (Montpellier), Ali Zein (Charjah), le stratège El-Ahmar (Zamalek), Mohamed Sanad (Ciudad-Espagne). Bref réussir une équation difficile : aller au contact physique comme voudraient l’imposer les Egyptiens, avec le moins possible de sorties pour 2 minutes, surtout avec des arbitres espagnols très vigilants à la moindre faute.

La Tunisie, dont la défense a été jusque-là «épargnée», n’a aucun droit à l’erreur dans un secteur essentiel du jeu. D’autant que les deux gardiens, Wassim Helal, de retour après 5 ans d’absence, et Makram Missaoui, le capitaine aux 3 couronnes africaines, montrent de très remarquables dispositions dans leur cage.

Ahmed El-Ahmar, la pièce maîtresse de la sélection égyptienne.

Toute l’équipe avec Sanai, Bannour et Alouini…

Bien défendre c’est primordial en handball mais gagner c’est aussi l’affaire d’une attaque efficace. Les Tunisiens ont les armes pour tromper les défenses les plus solides, avec obligatoirement la réussite de toute l’équipe, y compris les hommes de métier et les bras : Mosbah Sanai, Amine Bannour et Kamel Alouini que l’on espère enfin dans un grand jour. Inspirés, ces trois atouts pourront influer sur le cours du jeu.

Oussama Boughanmi, Ramzi Mejdoub, qu’il faudra bien exploiter sur les ailes, Mohamed Soussi, précieux à l’organisation, Marwen Chouiref et Jihed Jaballah très importants en défense comme en pivots, ainsi que l’arrière Oussama Jaziri, qui monte en puissance, ont bien tenu leur rôle.

Attaque placée, transmission de balle, mais aussi montée de jeu rapide, sans oublier le bon repli, permettront de rivaliser avec les Egyptiens. Et pourquoi pas l’emporter en présence de 14.000 supporteurs.

On attend un grand match de la part des Tunisiens, en défense pour limiter l’impact des nombreux bras égyptiens et en attaque pour prendre la mesure des talentueux gardiens Karim Hendaoui (Constanza-Roumanie) et Issam Tayar, ainsi que de l’arrière-garde de fer composée notamment de Yahia Khaled, Ahmed Lahmar, Ali Zein et Ahmed Hisham…

La Tunisie, dont c’est la 18e finale africaine en 24 éditions et la 10e consécutive, brigue un 11e titre et le second de suite. L’Egypte négociera sa 13e finale et la 3e consécutive pour tenter de décrocher un 7e sacre continental qui lui échappe depuis 2016.

Rappelons que vainqueur final sera qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo-2020 et les 6 premiers de la CAN iront à la Coupe du monde 2021 en Egypte.