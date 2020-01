Composition du gouvernement : Ennahdha se dit prêt à tous les scénarios même aux élections anticipées

Suite à sa réunion organisée aujourd’hui, dimanche 26 janvier 2020, le conseil de la Choura du parti islamiste Ennahdha, a appelé le chef du gouvernement désigné, Elyes Fakhfakh, à élargir les négociations relatives à la formation du gouvernement, et s’est dit prêt à tous les scénarios, même aux élections anticipées.

Dans un communiqué, publié ce soir, Ennahdha précise que les négociations doivent toucher les différents blocs parlementaires, afin d’obtenir le soutien politique le plus large et pour former un gouvernement d’union nationale.

«Le conseil de la Choura a demandé du bureau politique du parti à se préparer à tous les scénarios possibles, dont des élections anticipées. Le conseil de la Choura restera réunit», lit-on encore dans le communiqué.

Notons que les élections anticipées résulteraient de l’échec du gouvernement s’il n’obtient pas le vote de confiance des députés de l’Assemblée : c’est au président de la république de procéder à la dissolution du parlement et de mettre en place de nouvelles législatives…

Rappelons que, vendredi dernier, Ekyes Fakhfakh avait annoncé un gouvernement sans Qalb Tounes ni le parti destourien libre (PDL), avec comme noyau central Ennahdha, Attayar, Haraket Al-Chaab et Tahya Tounes.

Y. N.