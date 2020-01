Coronavirus : Le ministère de la Santé rappelle les mesures préventives prises en Tunisie

Le ministère de la Santé a rappelé aujourd’hui, dimanche 26 janvier 2020, les mesures de prévention prises contre le coronavirus, dont le risque d’émergence en Tunisie, est faible en raison de l’absence de vols directs entre la Tunisie et la Chine, où le virus est apparu pour la première fois.

Depuis le 25 décembre dernier, l’épidémie a touché dans le monde 1.350, dont 15 agents de santé et a fait 41 morts en Chine, précise le ministère dans un communiqué, publié ce matin, dans le cadre du suivi de la situation sanitaire liée au coronavirus.

La Tunisie n’a enregistré aucun cas, mais les services sanitaires, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), ont mis en place des mesures afin d’éviter que l’épidémie ne se propage, notamment via les aéroports, où l’on compte un accroissement des opérations de surveillance.

Bien que l’OMS n’ait pas encore, à ce jour, déclaré l’épidémie comme une urgence de portée nationale et ne recommande pas de restriction des voyages et du commerce, le ministère tunisien de la santé a renforcé la collaboration avec l’Office de l’aviation civile et les compagnies aériennes pour la gestion des cas à bord des aéronefs, notamment par la notification de tout cas suspect et l’identification des voyageurs en provenance de Chine.

Cette identification se fera par un questionnaire distribué aux voyageurs, lors du volet collecté à la sortie des aéronefs par les équipes de contrôle sanitaire aux frontières, qui prendront les mesures nécessaires.

Le ministère indique avoir mis en place, à l’entrée de tous les aéroports, des caméras thermique pour le dépistage de la température, un des symptôme de cette épidémie. Ce test est destiné aux voyageurs dits à risque : notion de voyage ou séjour récent en Chine.

Les cas suspects seront ainsi orientés à l’unité d’isolement de l’aéroport pour subir des prélèvements et autres tests et diagnostics afin de s’assurer qu’ils ne portent pas le virus en question.

Quant aux voyageurs apyrétiques au moment du dépistage (probable période d’incubation), ils seront sensibilisés sur les mesures de prévention, et appelés à contacter leurs médecins en cas d’apparition, dans les 14 jours, d’autres symptôme évocateurs du coronavirus.

Le ministère a également procédé à une campagne de sensibilisation, via l’affichage aux points d’entrée, ainsi que la distribution de flyers, tracts et bulletin électroniques, explicatifs de la maladie (symptômes), orientation en cas de doute à cause de signes évocateurs survenus dans les 14 jours suivant leur retour des zones touchées.

Enfin des numéros sont à disposition des citoyens pour toute informations complémentaires, doutes ou soucis liés au coronavirus. Ils peuvent appeler le centre d’opérations sanitaires (Shoc room) au 71.567.500 ou l’Observatoire des maladies nouvelles et émergentes 71.284.547.

Y. N.

