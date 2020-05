Coronavirus : Fakhfakh félicite les Tunisiens et appelle au respect des consignes sanitaires (Vidéo)

Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh est revenu, cet après-midi, mercredi 20 mai 2020, lors d’une allocution sur la chaîne de télévision publique Watania 1, sur les derniers développements de la situation sanitaire en Tunisie. Il a remercié les Tunisiens pour leurs efforts et leur engagement dans cette lutte contre le coronavirus et a appelé au respect des consignes sanitaires jusqu’à ce qu’un vaccin soit trouvé.

Elyes Fakhfakh a rappelé que la Tunisie a dû affronter la pandémie avec un gouvernement installé, depuis à peine 7 jours : «Sans perdre de temps, nous avons adopté une approche anticipative, en prenant des décisions courageuses , difficiles et particulières et en comptant essentiellement sur la conscience du peuple, dont nous n’avons jamais douté», a-t-il dit.

Le chef du gouvernement a également précisé que son gouvernement n’a pas perdu son temps avec les futilités, préférant axer ses efforts pour protéger la santé des Tunisiens et leur sécurité et en faire une priorité.

«En deux mois, nous avons enregistré un peu plus de 1000 cas de coronavirus dont 800 guérisons, ainsi que 47 décès. Notre système de santé ne s’est pas effondré et nous pouvons être fiers de nos compétences, que je félicite. Ensemble, nous avons réussi à dépasser la crise», a -t-il encore dit en rappelant que le peuple tunisien a toujours démontré sa valeur et sa capacité à dépasser les crises.

«Nous devons nous conformer aux mesures imposées jusqu’à ce qu’un vaccin soit trouvé contre le coronavirus et en attendant, nous devrons trouver un équilibre entre la cohabitation avec le virus et la vie ordinaire», a insisté le chef du gouvernement.

Sur un autre plan, Elyes Fakhfakh a indiqué que cette pandémie a aussi dévoilé les problèmes profonds en Tunisie, comme la pauvreté, la fragilité économique et la dégradation des finances publiques, entre autre difficultés.

كلمة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إلى الشعب التونسي أبرز ما جاء في كلمة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ التي توجّه بها إلى الشعب التونسي :◀️ لم نركّز على الأمور الجانبية وركزنا كل قوتنا على صحة الشعب وقوتِه وعمله وقدّمنا له السند الذي يحتاجه وأعدنا بناء جسور الثقة مع الشعب.◀️ التلاحم الرائع بين الدولة والمجتمع والإبتعاد على التناحر العقيم والتركيز على ما ينفع الناس هو السبيل للإنتصار.◀️ لابد من الحفاظ على نفس الروح التي قاومنا بها أزمة الكورونا لمواجهة مشاكلنا العميقة◀️ معارك كبيرة تنتظرنا ونحن جاهزون لخوضها ومستعدّون لتعبئة كل الطاقات الحيّة والنوايا الصادقة لمواجهتها.◀️ العديد من الاصلاحات تحقّقت في مدة زمنية قياسية وذلك يعود إلى توفّر الثقة والإرادة الصادقة◀️ نهج التداين وصل الى حدود مخيفة فاتت 80%، لن نسمح برهن البلاد والمسّ من إستقلالية قرارها الوطني. سنعوّل على أنفسنا وعلى مواردنا الذاتية ونرشّد نفقاتنا.◀️ مكافحة الفساد ليست مجرّد شعارات◀️ عندما توفّرت الإرادة قمنا بضرب الاحتكار والكميات التي حجزناها من المواد المدعمة في الشهرين الأخيرين أكثر بـ 4 أضعاف ممّا تمّ حجزه طيلة سنة 2019◀️ تونس قادرة أن تكون دولة افريقية رائدة, أرض للمبادرة والابتكار والموهبة.◀️ معركة الكورونا خلقت في وقت وجيز لحمة بين أعضاء الحكومة وحزام شعبي من حولها ونحن نمدّ أيدينا لكل من يتقاسم معنا رؤيتنا وارادتنا للنهوض ببلادنا. Publiée par ‎Présidence du Gouvernement Tunisien – رئاسة الحكومة التونسية‎ sur Mercredi 20 mai 2020

«Nous devons maintenir le cap et garder ce même état d’esprit et cette cohésion, car nous sommes face à un moment historique, une opportunité pour avancer autrement et de grandes luttes nous attendent. Nous sommes prêts et nous sommes capables de réussir. Nous mèneront ces luttes dans la transparence et la confiance entre le peuple et les autorités, tout en mettant les institutions de l’Etat à l’abri des conflits», a encore lancé le chef du gouvernement.

«Cette crise historique, la plus importante depuis la 2ème guerre mondiale, aura des répercussions sur l’économie mondiale et en Tunisie», ajoute M. Fakhfakh, qui a prédit une baisse de croissance de 7 points par rapport aux prévisions initiales de 2020 et qui a annoncé qu’un plan de relance économique sera présenté, avant fin juin, à l’Assemblée.

Le chef de l’Assemblée a par ailleurs réaffirmé l’engagement du gouvernement à lutter contre la pauvreté, le chômage, la bureaucratie, l’impunité et la corruption.

Y. N.