Mufti de la République : «La prière de l’Aïd peut être accomplie chez soi»

«Préserver sa santé est l’une des obligations majeures de l’Islam», indique un communiqué du Diwan Al-Ifta («Cabinet du mufti»), en ajoutant que la prière de l’Aïd El-Fitr (prévu dimanche prochain) peut être effectuée à domicile, et ce, pour éviter la propagation du coronavirus.

«La prière de l’Aïd ( El-Adha ou El-Fitr) peut être accomplie chez soi, si pour une raison quelconque, il n’est pas pas possible de la faire dans une mosquée. Et éviter tout rassemblement pour lutter contre la propagation du coronavirus, qui se propage rapidement, est considérée comme une justification valable», lit-on encore dans ce communiqué publié mardi 19 mai 2020, et signé par le mufti de la république, Othman Battikh, qui dès le début de la propagation de la covid-19, n’a cessé d’appeler les Tunisiens à rester chez eux, d’autant que les prières collectives ont été interdites, depuis mars dernier, dans le cadre des mesures prises pour faire face à la pandémie.

Le Mufti de la République a rappelé, dans ce communiqué, que préserver sa santé est l’une des obligations majeures de l’Islam et que prier à la maison permettra aux citoyens de rester sains et de ne pas contaminer leurs proches.

Y. N.