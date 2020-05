El-Hiwar Ettounsi : Myriam Belkadhi annonce la suspension de l’émission «Tounes El Yaoum»

Partagez 0 Partages

«C’est avec le cœur gros que je vous annonce l’arrêt momentané de votre talk-show quotidien « Tounes El Yaoum » sur El-Hiwar Ettounsi et ce pour des raisons de restrictions budgétaires décidées par la direction de la chaîne», annonce Myriam Belkadhi, dans un post publié sur sa page Facebook, ce soir, mercredi 26 mai 2020.

«Toute mon équipe et moi-même vous remercions pour votre fidélité et vous disons à très vite», a ajouté, la journaliste, en s’adressant à ses amis et ses téléspectatuers.

Notons que la chaîne privée n’a pas encore officiellement annoncé la suspension de cette émission quotidienne, qui habituellement, n’est pas diffusée durant les vacances d’été, et reprend à la rentrée, en septembre…

Y. N.