Sit-in devant le tribunal de première instance de Tunis en soutien à Emna Chargui (Vidéo)

Accusée par les autorités tunisiennes d’atteinte au sacré pour avoir partagé une parodie de sourate coranique sur facebook, Emna Chargui comparaît aujourd’hui, jeudi 28 mai 2020, devant le tribunal de première instance de Tunis. En parallèle, un sit-in y a lieu actuellement en l’honneur de la liberté d’expression et pour protester contre ce vrai scandale d’Etat.

Les résidus d’une dictature qui a accompagné l’histoire de la Tunisie jusqu’en 2011 (année de la révolution) et d’une culture arabo-islamique connue pour sa répression et sa violation des libertés individuelles se font donc particulièrement sentir ces jours-ci. Et heureusement que cela ne passe pas inaperçu.

En effet, plusieurs citoyens indignés des poursuites judiciaires à l’encontre de la jeune femme, ont répondu à l’appel de l’Association des libres penseurs (ALP) et ont manifesté aujourd’hui pour appeler à la liberté d’Emna Chargui et surtout pour condamner cet agissement de l’Etat tunisien qui menace sérieusement les droits de l’homme.

