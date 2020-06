Samia Abbou : «Je demanderai l’annulation de l’article des motions parlementaires»

Partagez 0 Partages

Au lendemain du rejet du projet de motion présenté par la coalition Al Karama, pour réclamer des excuses de la France pour avoir colonisé la Tunisie entre 1881 et 1956, la députée d’Attayar, Samia Abbou, a assuré aujourd’hui, mercredi 10 juin 2020, qu’elle demandera, carrément, l’annulation de l’article des motions parlementaires. Un article que le Parlement tunisien ne mérite pas, selon elle.

D’après Mme Abbou, l’invitée de la matinale de Shems FM, ces motions se sont transformées en un moyen pour régler des comptes personnels, servir des intérêts particuliers, autres que ceux de la patrie, et marquer des points politiques.

Revenant sur le projet de motion rejeté hier soir, l’avocate a estimé qu’il était normal de l’approuver, tel que ça a été le cas pour son bloc parlementaire, regrettant le fait que sa non-adoption soit probablement perçue comme si la Tunisie n’était pas unanime concernant l’existence de crimes commis par la France pendant la période coloniale.

En ce qui concerne la motion du Parti destourien libre (PDL), concernant le refus de l’intervention étrangère dans la guerre libyenne, et qui a été également rejetée, Samia Abbou a affirmé que son bloc proposera une nouvelle motion ayant le même objectif, et ce, en coordination avec les différents groupes parlementaires et le président de la république en tant que représentant de la politique étrangère en Tunisie.

La députée estime que le rejet de la motion du PDL (du fait d’un détail dans le texte condamnant, en particulier, l’intervention turque en Libye) oblige, en quelque sorte, l’ARP à accepter une autre motion semblable, parce que sinon, cela pourrait être mal-compris et interprété comme si le Parlement tunisien soutenait l’ingérence étrangère en Libye.

Sur un autre plan, Abbou a commenté la volonté d’Ennahdha, exprimée plus ou moins clairement par son président Rached Ghanouchi, d’écater Echaâb du gouvernement et de le remplacer par Qalb Tounes.

«Rached Ghannouchi a fustigé le mouvement Echaâb après avoir voté en faveur de la motion présentée par le PDL, sur l’ingérence étrangère en Libye, mais il encourage l’entrée de Qalb Tounes dans le gouvernement, bien qu’il ait voté en faveur de la même motion», s’est-elle étonnée, tout en confirmant les propos de Khaled Krichi selon lesquels Attayar et Echaâb seront ensemble, durant cette mandature, que ce soit à l’opposition ou dans le gouvernement.

C. B. Y.