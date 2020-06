Elyes Fakhfakh doit savoir être digne

Partagez 0 Partages

Á défaut de pouvoir donner la dignité par le travail aux centaines de milliers de jeunes au chômage , Elyes Fakhfakh devrait être digne lui-même en assumant les conséquences de ses égarements…

Par Nebil Maghraoui *

À l’heure où Tataouine s’embrase, que les manifestants exigent le remplacement du gouverneur et décident de retourner au champ pétrolier Nawara pour le bloquer comme en 2017.

Au même moment, le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh est empêtré dans une sale affaire politico-financière qui l’a affaibli et rendu inaudible.

Le pouvoir central battant déjà de l’aile, par la faute d’un régime parlementaire bloquant, d’une constitution ambiguë et d’une loi électorale assassine… comment va-t-il résister et gouverner en étant aussi faible?

En plus, le chef du gouvernement semble être fort préoccupé par son avenir politique qui est en train d’être scellé par le Conseil de Choura d’Ennahdha, à Hammamet, que par les événements de Tataouine où les tentes des sit-inneurs, interdites devant le siège de l’Assemblée au Bardo, ont été dressées à El-Kamour, à Tataouine.

Que peut encore faire un chef de gouvernement aux abois et qui a perdu toute son autorité, face aux manifestants d’El-Kamour ? Et comment va-t-il faire pour répondre en étant aussi faible politiquement aux exigences d’une jeunesse déçue et désespérée, aux revendications budgétivores de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), aux impératifs de bonne gouvernance pour assainir les sociétés nationales stratégiques toutes déficitaires, à une jeunesse toujours à la recherche de la dignité par le travail, une des exigences avec la liberté du soulèvement du 14 janvier 2011?



La tâche ne sera donc pas aisée avec Ennahdha déjà en position de puissance et non pas seulement de force à son endroit, ainsi qu’une UGTT qui profitera elle aussi de la situation.

Á défaut de pouvoir donner la dignité à la jeunesse par le travail, Elyes Fakhfakh devrait être digne lui-même en assumant les conséquences de ses égarements par…

Il ne faut jamais ramer à contre-courant.

* Chef d’entreprise.