Le poème du dimanche: ‘‘Saïd le fou’’ de Rafiq Sabir

Rafiq Sabir est un poète kurde irakien contemporain. Il est né à Qaladzê, une ville de 74.000 habitants dans la région du Kurdistan irakien, au nord de Souleimaniye, près de la frontière iranienne. Qaladze signifie «Château des deux rivières» composé à partir des mots kurdes Qala = château, dw = deux et ze = rivière. Au sud-ouest de la ville, il y a une petite colline entre deux rivières.

En 1974, il a obtenu un baccalauréat ès arts de l’Université de Bagdad. Il a déménagé en Suède en 1989. Il écrit dans le dialecte sorani qui est l’un des trois dialectes kurdes parlé par une grande partie des Kurdes d’Irak et d’Iran. Il appartient à la génération post-Abdullah Goran de modernistes de la poésie kurde, Abdallah Guran est considéré comme le père de la littérature kurde moderne.

Quelle douleur

T’a conduit

vers ce triste temps

ces branches emmêlées

cet amour

et le rivage de cette nuit éternelle ?

Quelle douleur a chargé tes épaules

de cette montagne de solitude et de vagues?

Quelle douleur

T’a fait choisir un territoire

de rocs

de neige et de braises ?

Ne me fais pas écouter cette mélodie

je ne veux pas connaître d’autres stupeurs

je ne veux pas que l’odeur du cimetière

me réduise en fumée

Je ne veux pas vivre une grande errance

sur les sentiers de la nuit et de l’exil

Ensemble nous sommes redevenus un jour des enfants

nous avons courus derrière les papillon du crépuscule

À l’horizon de l’horizon

nous avons fait rouler les blocs de nuage

à travers les branches

Et dans l’ombre de ce mur

nous regardions l’univers

Lorsque nous sommes revenus chez nous

dans l’obscurité de la brume

les réverbères de la ville t’ont souvent égaré

je t’ai alors cherché dans la fosse de cet univers

qui est trop petit pour moi.

Ne me fais plus écouter cette mélodie

L’amour m’a habitué au désert et à la montagne

Il m’a réduit à une légende

à une pierre, à une poignée de terre

il m’a offert à la foudre et à la pluie

il m’a couvert de silence et de rocs

dans les tunnels et les vallées du néant

il m’a caché.