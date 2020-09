CoworkUP : appel à candidatures pour les espaces de coworking en dehors du Grand-Tunis

Le projet CoworkUP vise à offrir aux espaces de coworking l’opportunité de renforcer et d’améliorer leurs offres qui ciblent les startups dans toutes les régions de la Tunisie – sauf le Grand-Tunis. La deadline de réception des candidatures est fixée pour ce dimanche 13 septembre 2020.

Dans le cadre des activités du programme de la coopération tuniso-allemande «Centre de Transformation Digitale», la GIZ en Tunisie et l’association TunisianStartups lancent un appel à candidature pour la sélection de 10 espaces de coworking dans les régions en dehors du Grand-Tunis. Les participants peuvent obtenir un soutien allant jusqu’à 23.500 DT en cas de sélection.

À travers CoworkUP, TunisianStartups et la GIZ Tunisie appuient les espaces de coworking pour renforcer l’écosystème local et mieux répondre à ses besoins en développant – entre autres – des services, des programmes et opportunités pour accompagner les startups et encourager l’esprit entrepreneurial dans les régions.

Le dossier de candidature doit contenir les documents et informations suivantes: une présentation de l’espace de coworking et de son activité, une description détaillée des activités proposées, l’identification des besoins dans la région, les résultats attendus de l’activité proposée et son impact sur l’écosystème régional, le planning des activités et le budget nécessaire.

Les candidatures doivent être envoyées en PDF au plus tard dimanche 13 septembre à 23h59 par e-mail à l’adresse contact@tunisianstartups.org en précisant l’objet: Coworkup – Candidature.

Source : communiqué.