Une fresque murale habille désormais la Place de la République à Tunis

Le collectif artistique «Blech Esm» a inauguré hier, mardi 15 septembre 2020, la plus grande fresque murale en Tunisie à la place de la République au centre-ville de Tunis.

Le collectif de peintres muralistes professionnels «Blech Esm» vient de signer la peinture murale la plus large en Tunisie, habillant ainsi l’un des paysages urbains les plus emblématiques de la capitale, à savoir la Place de la République, à l’intersection de la rue Borj Bourguiba et de la rue du Parc.

«Notre objectif est d’habiller les murs et leur donner une identité et une histoire», indique le jeune collectif qui pour sa dernière et plus grande œuvre, a choisi le thème de l’espace en invitant sur la place de la République des cosmonautes, des soucoupes volantes et des extraterrestres habillés en tenues traditionnelles tunisiennes; les passants s’arrêteront désormais devant cette peinture géantes pour contempler ses détails et prendre des photos.

Il faut dire que l’art urbain, appelé également Street-Art s’est beaucoup développé en Tunisie après la révolution du 14 janvier 2011 grâce à la liberté d’expression et la réappropriation de l’espace public par les artistes, permettant d’égayer le paysage urbain en Tunisie.

Fawz Benali