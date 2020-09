Bizerte accueille un salon digital de l’emploi et de l’entrepreneuriat pour les jeunes

Le projet Jannah atteint son point culminant en organisant, le mercredi, 23 septembre 2020, à Bizerte, un salon digital pour soutenir les jeunes chercheurs d’emploi et porteurs de projet dans leur intégration professionnelle.

Le salon offre aux participants une série de workshops en ligne sur les thématiques de l’emploi et de l’entrepreneuriat, ainsi que du coaching one-on-one en soft skills ou en création d’entreprise. De plus, les candidats présélectionnés bénéficieront d’entretiens sur RDV avec des entreprises recruteuses.

Dans ce contexte, la GIZ, l’agence de coopération allemande au développement, qui met en œuvre ce projet, la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté en Tunisie, et le Centre d’affaires de Bizerte ont conjugué leurs efforts pour la promotion de l’emploi et de l’entrepreneuriat en Tunisie, et notamment dans la région de Bizerte.

En ce sens, le projet commun Jannah vise à soutenir 40 jeunes de la région dans leur insertion professionnelle ou création d’entreprise et ceci à travers des formations ancrées dans un accompagnement individuel pour favoriser leur intégration dans le marché du travail. Cœur innovateur du projet, le salon d’emploi et d’entrepreneuriat Janna7 est organisé par les participants eux-mêmes. Pour cela, l’équipe a été préparée à travers des formations en gestion d’événement, et accompagnée par les experts du Centre d’affaires de Bizerte.

Une émission spéciale à 7h sur ExpressFM marque le prélude du salon, qui se présente cette année en rencontre entièrement digitale entre les entreprises privées, les structures d’appui en insertion et création d’entreprises, ainsi que les demandeurs d’emploi et porteurs d’idée de projet.

À partir de 10 heures, les participant.e.s auront la possibilité d’assister à des workshops en ligne sur les thématiques de l’emploi et de l’entrepreneuriat, ainsi que de bénéficier d’un coaching individuel et gratuit pour soutenir leur recherche d’emploi ou leur projet de création d’entreprise.

Les candidatures retenues auront par la suite l’opportunité de passer des entretiens sur RDV avec des entreprises recruteuses, et seront préparés pour leur intégration professionnelle à travers d’une formation en soft skills.

La participation au salon est gratuite – les intéressés sont invités à postuler via la plateforme dédiée. www.jannah-bizerte.com.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme globale «Perspectives dans les Pays d’Origines», financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

Dans ce contexte, la coopération allemande au développement GIZ appuie différents pays partenaires pour améliorer les conditions de vie de leurs populations et créer des perspectives de vie et d’avenir sur place, notamment en termes d’éducation, de formation et d’opportunité de travail.

En coopération avec le partenaire institutionnel, l’Aneti, le programme a permis depuis début de l’année 2017 de créer environ 33 500 perspectives pour la population tunisienne.

Source : communiqué.