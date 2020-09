Coronavirus : Deux décès et 89 nouvelles contaminations à Monastir

Après avoir dépisté 89 nouveaux cas de coronavirus, ce mardi 22 septembre 2020, le nombre total de contaminations à Monastir s’élève désormais à 1070. Deux nouveaux décès ont également été enregistrés aujourd’hui, dans la région, portant le nombre de personnes ayant succombé au coronavirus à sept.

C’est ce qu’a fait savoir Dr Hamomuda Baba, directeur régionale de la Santé, dans une déclaration à l’agence Tap, en précisant que parmi les 89 nouvelles contaminations, on en compte 23 à Monastir, 17 à Ksar Hellal, 15 à Teboulba, 8 à Bekalta, 6 à Jemmal, 4 à Ouerdanine, et 3 à Ksiba et à Moknine.

La même source a également indiqué que l’on compte à ce jour, 956 cas actifs dans toute la région, sachant que 3000 personnes sont en auto-quarantaine.

Notons que suite à la hausse du nombre de contaminations au coronavirus, le gouvernorat de Monastir a décidé de renforcer les mesures sanitaires dans les espaces publics et les transports en commun, ainsi que les contrôles et les opérations de stérilisation dans toute la région.

D’autres mesures ont été décidés dans les délégation de Ksar Hellal, Sahline, Monastir et Benbla, notamment l’interdiction de la chicha et des jeux de cartes dans les cafés, la suspension de toutes les cérémonies de mariage, aussi bien dans les salles des fêtes, que dans les hôtels ou dans des espaces ouverts.

Ces mesures se poursuivront jusqu’au 6 octobre, précise le gouvernorat, tout en appelant les habitants au respect des gestes barrières et du protocole sanitaire.

Y. N.