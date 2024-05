Ben Arous : Trois morts dans une collision entre un camion et deux voitures

La Protection civile a annoncé, ce mercredi 8 mai 2024, qu’une collision entre un camion et deux voitures a fait 3 morts et deux blessés au niveau de l’échangeur de Mornag (Ben Arous).

Les trois victimes sont mortes sur le coups et deux autres personnes ont été blessées dans cet accident, et ont été prises en charge par les équipes de secours relevant de la direction régionale de la protection civile de Ben Arous, indique la DG de la Protection civile dans un communiqué publié cet après-midi.

Les blessés ont été transportés au Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous et une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances et les responsabilités dans cet accident.

Y. N.