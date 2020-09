Assemblée : Le Bloc démocrate suspend sa participation à la commission des Finances

Hichem Ajbouni, député Attayar de la circonscription Tunis 2 et président du Bloc démocrate (regroupant Attayar et Echaab) à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) à déclaré ce vendredi 25 septembre 2020 au cours d’une conférence de presse la suspension par son bloc parlementaire de sa participation à la commission des Finances à l’Assemblée présidée par le député Qalb Tounes Yadh Elloumi.

Cette annonce a été faite sur fond de polémique concernant le projet de loi sur la dynamisation de l’économie et l’intégration du secteur parallèle examiné par ladite commission, projet accusé par l’opposition de blanchir la corruption et de servir les réseaux d’influence et de l’oligarchie affairiste.

Le Bloc démocrate estime que Yadh Elloumi n peut plus présider cette commission, car son parti n’est plus dans l’opposition et soutient officiellement le gouvernement Hichem Mechichi et doit, de ce fait, céder la présidence à un autre membre dont le parti est aujourd’hui dans l’opposition.

Ajbouni, qui a déposé une demande à ce sujet auprès du bureau de l’Assemblée, menace en outre de contester les lois approuvées par la commission qui seraient «illégales et inconstitutionnelles», selon les propos de Ajbouni lors du point de presse tenu à l’Assemblée.

Rappelons qu’un clash a opposé sur Facebook, jeudi 17 et vendredi 18 septembre, «Addaynasour» Yadh Elloumi et Hichem Ajbouni concernant l’examen de ce projet de loi et l’invitation, contestée par M. Ajbouni, lors de cet examen, d’Anis Riahi, un homme d’affaires proche de Qalb Tounes.

Il est à noter que le député Mongi Rahoui a annoncé aujourd’hui son retrait de la commission des Finances qu’il a accusé de chercher à blanchir la corruption en proposant ce projet de loi qu’il considère comme orienté pour servir certains réseaux, recycler la corruption et aider les contrebandiers.

I. B.