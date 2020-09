Coronavirus : Sept décès enregistrés en 24h à Sousse

Partagez 0 Partages

Selon le rapport quotidien diffusé par la sous direction de la santé de base de Sousse, sept nouveaux décès ont été enregistrés, en 24h, dans ce gouvernorat, portant le nombre de personnes ayant succombé au coronavirus à 40.

La même source a également annoncé le dépistage de 56 nouvelles contaminations sur 183 tests, en précisant que le nombre total de cas enregistrés à Sousse, depuis la réouverture des frontières tunisiennes s’élève désormais à 1588, dont 150 dans le rang du personnel de la santé.

Alors que 80 personnes ont pu guérir du coronavirus, on compte à ce jour 1468 cas actifs, dont 53 hospitalisations et 38 placés dans les centres Covid+ de Monastir et Mahdia.

Msaken demeure la ville la plus touchée avec 475 contaminations, suivie de Jawhara (276), Hammam Sousse (171), Sousse ville (131), Riadh (105) et Akouda (104).

Y. N.