Football : l’Espérance de Tunis et le Club africain touchés par le coronavirus

Quatre infections au coronavirus ont été détectées chez le staff de l’équipe de football de l’Espérance sportive de Tunis (EST), deux chez celui de son voisin, le Club africain (CA). Les deux clubs de la capitale sont touchés par la pandémie.

Chez les «Sang et or», ce sont l’entraîneur adjoint Mejdi Traoui, le médecin Yassine Ben Ahmed, l’évaluateur et statisticien Othman Najjar et, plus récemment, le préparateur physique Sabri Bouazizi, qui ont annoncé leur contamination.

Tous les autres membres des staffs technique, administratif et médical ont subi, à leurs tours, des tests de dépistage qui n’ont rien révélé, annonce le club.

Par ailleurs, face à des symptômes de la Covid-19, l’entraineur Mouine Chaâbani et quelques joueurs ont subi un deuxième test dont les résultats ne sont pas encore sortis. En attendant, ils observent un auto-confinement.

Du côté du par A, l’entraîneur Lassaâd Dridi et le président de la section de football Hamza Oueslati ont été atteints, apprend-on ce mardi 29 septembre 2020. Le reste de l’équipe subira des tests prochainement.

Rappelons que les deux clubs les plus touchés par le coronavirus sont l’Olympique de Béja (28 contaminations) et le néo-promu en Ligue I, l’Avenir sportif de Rejiche (14 contaminations).

C. B. Y.