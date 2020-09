Impressions de retour d’Al-Andalous

Partagez 0 Partages

Mon voyage en Andalousie m’a mené de Malaga à Sevilla en passant par Granada et Cordoba. Je fus très enchanté par la splendeur des sites et des monuments du pays. Et au fur et à mesure de mes déplacements, je ne pus m’empêcher, en contemplant le palais d’Alhambra, la mosquée de Cordoue ou l’Alcazar de Séville, de rêver au destin tragique des musulmans d’Espagne: les Maures.

Par Dr Salem Sahli *

Durant près de huit siècles, ils occupèrent cette terre d’Andalousie qu’ils aimèrent. Ils y édifièrent peu à peu un empire d’une prospérité inégalée dans toute la chrétienté et jetèrent la lumière du savoir sur les régions occidentales d’une Europe encore plongée dans la nuit du moyen-âge. Les palais, les minarets, les médinas et les jardins témoignent encore aujourd’hui de la puissance et du raffinement de ce peuple. Ces monuments nous racontent aussi la longue coexistence qui faisait du juif, du chrétien et du musulman, parfois des ennemis, mais souvent des interlocuteurs.

L’Alcazar de Séville.

Mais où sont les Maures d’Al-Andalous ? Où sont les descendants de Moussa Ibn Noussayr et de Tarik Ibn Zied ? Celui-là même qui traversa en 711 le détroit qui portera son nom.

Après avoir été pendant près de 800 ans un peuple connu, ils n’ont même pas laissé de nom derrière eux. La terre qu’ils adoptèrent et occupèrent pendant des siècles refuse de les reconnaître sous un autre titre qu’envahisseurs et usurpateurs.

La mosquée de Cordoue.

Le triste sort réservé aux Maures d’Espagne

Il n’y eut jamais à mon sens un anéantissement plus total que celui des Maures en Espagne. L’Eglise intolérante et sanguinaire s’acharna sur eux. Ils furent convertis par la force ou montés sur le bûcher. Les autres furent expulsés, chassés de ce qu’ils considéraient comme leur patrie et jetés sur les routes de l’errance. Certains ont tenté, dans le secret de leur cœur, de conserver leur foi. Ils furent les victimes d’une abominable institution : l’Inquisition. Quelques monuments sont tout ce qui reste pour raconter l’histoire de ce peuple brave, intelligent et raffiné qui conquit l’Espagne, gouverna et disparut.

La mosquée de Malaga.

Tous les Espagnols ne partagèrent pas l’attitude aveugle et cruelle de leur Eglise. Il y eut des hommes courageux pour dénoncer, plus ou moins ouvertement (car l’Inquisition était vigilante surveillant les hommes et contrôlant leurs livres), l’intolérance et le fanatisme religieux.

Tous les bons font partie d’un même pays

Un très beau texte fut écrit par un Valencien, Fadrique Furiol Ceriol, et imprimé à Anvers en 1559. Il doit être relu sans cesse, médité et enseigné : «Il n’existe pas plus de deux pays dans le monde : celui des bons et celui des méchants. Tous les bons, qu’ils soient Juifs, Maures, Chrétiens ou d’une autre secte, font partie d’un même pays, d’une même maison, d’un même sang».

Palais des Nasrides, Alhambra.

De retour d’Al-Andalous, je me sens beaucoup plus en phase avec le message de paix, de coexistence et de fraternité que véhicule cette pensée, qu’avec les fatwas que nous pondent régulièrement les fanatiques et les haineux de tous bords.

* Président de l’Association d’éducation relative à l’environnement de Hammamet.