Inlucc : Six ministres du gouvernement Fakhfakh déclarent leurs biens

Six ministres du gouvernement précédent, celui d’Elyes Fakhfakh, ont déposé, hier, mardi 29 septembre 2020, leurs déclarations des biens et des intérêts, à l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc), suite à la fin de leurs missions respectives.

C’est ce qu’a indiqué l’instance dans un communiqué publié sur Facebook.

Les ministres en question sont (de gauche vers la droite sur la photo) :

– Mohamed Abbou (Attayar), ancien ministre auprès du chef du gouvernement chargé de la Fonction publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la corruption,

– Ayachi Hammami (indépendant), ancien ministre auprès du chef du gouvernement chargé des Droits de l’homme et de la Relation avec les instances publiques et la société civile,

– Oussema Kheriji (indépendant), ancien ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche,

– Mohamed Ali Toumi (Al Badil Ettounsi), ancien ministre du Tourisme et de l’artisanat,

– Noureddine Errai (indépendant), ancien ministre des Affaires étrangères,

– Imed Hazgui (indépendant), ancien ministre de la Défense.

Notons que c’est la loi 2018-46 relative à la déclaration du patrimoine et des intérêts et la lutte contre l’enrichissement illicite et le conflit d’intérêts qui exige des personnes occupant des poste au sein de l’Etat de déclarer leurs biens et intérêts avant le début de leurs missions et à la fin de celles-ci.

C. B. Y.