Tunis : Le constituant Mahmoud Baroudi et sa famille contaminés au coronavirus

Le constituant Mahmoud Baroudi, son épouse et ses deux enfants ont récémment été testés positifs au coronavirus. Ils sont en confinement chez eux, à Tunis.

L’état de santé de Mahmoud Baroudi et de sa femme est stable et ils ont de légers symptômes, notamment de la fièvre, de la toux et ressentent de la fatigue.

Quant à leurs filles, qui ont arrêté l’école depuis la contamination des parents, elles ne présentent aucun symptôme à ce jour, sachant que la source de contamination est pour le moment inconnue.

Y. N.