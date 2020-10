Grand-Tunis : Les mesures proposées par les gouverneurs pour lutter contre le coronavirus

Outre le couvre-feu attendu à partir de demain dans le Grand-Tunis, afin de lutter contre le coronavirus, les gouverneurs de la Manouba, de Tunis, de l’Ariana et de Ben Arous, qui se sont réunis aujourd’hui, mercredi 7 octobre 2020, ont proposé une série de mesures strictes, qui seront soumises au ministère de l’Intérieur et à la présidence du gouvernement.

Conscients de la gravité de la situation épidémiologique dans le Grand-Tunis, les responsables ont décidé de durcir le protocole sanitaire pour les 15 prochains jours, et ce en collaboration avec les directions régionales de la Santé et les commissions de lutte contre les catastrophes.

Dans ce sens, ils ont notamment proposé de suspendre les souks hebdomadaires et la prière du vendredi et de renforcer le protocole dans les cafés et les restaurants, où il sera désormais interdit de s’attabler.

Les gouverneurs ont également proposé que le couvre-feu soit instauré de 20h à 5h du lundi au vendredi et de 18h à 5h le week-end, indique Chedly Bouallègue, gouverneur de Tunis, tout en affirmant que tous les participants s’accordent sur l’impossibilité de confiner ou de fermer le Grand-Tunis.

D’autre part les opérations de contrôles et de stérilisation seront renforcées dans ces régions, ajoute la même source, en rappelant que des sanctions fermes seront décidées contre les commerces et espaces qui ne se conformeront pas aux consignes décidées par les autorités.

Y. N.