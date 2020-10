Bizerte : Décès du musicien et interprète Slim Baccouche

Partagez 0 Partages

Slim Baccouche, auteur-compositeur-interprète, directeur du Conservatoire régional de musique de Bizerte et de l’Ensemble Mechket de musique mystique soufie, est décédé aujourd’hui, jeudi 8 octobre 2020, après une âpre lutte contre le coronavirus.

Le défunt avait également brillé à travers les festivals soufis du monde entier avec la troupe.

Depuis quelques années, Slim Baccouche s’était mis au service de la bonne cause en faisant monter sur scène des femmes amatrices pour des spectacles de charité.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires culturelles a fait part de sa grande tristesse suite au décès de ce grand musicien «regretté par la scène culturelle et musicale».

Diplômé de l’Institut supérieur de musique de Tunis, le défunt a pris part plusieurs manifestations culturelles et artistiques à Tunis et Bizerte. Il a enseigné la musique à plusieurs musiciens connus comme Kamel Abassi, et Mohamed Lassoued. ‘‘Nouraniet’’ est parmi ses derniers projets musicaux, rappelle le ministère.