Covid-19 : La Tunisie va droit à une explosion des contaminations et des décès

Le coronavirus a atteint les bancs de l’Assemblée.

Disons-le clairement : nous avons, en Tunisie, l’une des vitesses de propagation du coronavirus les plus élevées au monde. Avec un nombre de décès journaliers qui grimpe de façon dangereuse et qui ne semble pas freiner au vu des mesurettes prises jusqu’à présent.

Par Pr Faouzi Addad

Les seules mesures qui ont donné leurs fruits dans le contexte tunisien, avec les moyens de santé et le niveau d’adhésion des citoyens tunisiens, ont été le confinement total et l’isolement obligatoire des cas positifs dans des hôtels. En dehors de ces 2 mesures, ni le couvre-feu de quelques heures (en octobre, à partir de 23h, les 90% des citoyens sont au lit) ni la totale liberté de mouvements des patients positifs qui pour certains n’ont pas le choix pour se nourrir ou aller acheter des aliments ne pourront résoudre notre problème.

Le «miracle» de la première vague réalisé grâce aux mesures précoces

Disons-le clairement : nous allons droit à une explosion des contaminations et des décès dans les prochains jours. Nous serons à 500 décès au milieu de semaine prochaine si on continue à attendre qu’un miracle arrive. Il est arrivé lors de la première vague, et on est en train de tout faire pour ne pas apprendre des leçons de cette première vague qui n’a pu finalement être bien gérée que grâce aux mesures prises précocement.

Aujourd’hui, chaque mesure prise l’a été soit tardivement soit de façon incomplète. Le comité scientifique n’a plus le pouvoir de décision et le ministère de la Santé n’est plus aussi écouté au sommet de l’Etat.

Nous n’avons pas le système de santé qui pourra absorber le nombre de patients prévus sans mesures de restrictions fortes et rapides. Ce ne sont pas les SMS envoyés aux gens pour leur rappeler des mesures que tout le monde connaît qui vont changer les choses mais plutôt l’application de ces mesures. Notre laxisme, nous allons le payer cher avec la perte de nos proches et en plus sans pouvoir les secourir par défaut de place dans les hôpitaux.

Les mesurettes nous ferons perdre beaucoup de temps et de vies

Pourquoi tout ce temps perdu ? Pourquoi décider des mesurettes qui nous ferons perdre ensuite des semaines ou des mois à essayer de rectifier le tir ?

La propagation est trop forte et seul un confinement total de quelques jours coupera la chaîne de transmission interhumaine. Notre économie s’essoufflera aussi dans le temps si on laisse ce virus circuler trop longtemps. Le corps médical est déjà épuisé et en grande partie décimé par les contaminations. Assez de temps perdu…

* Professeur en cardiologie.