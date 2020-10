Aziz Zouhir : «Le top 10 est à la portée d’Ons Jabeur si…»

Aziz Zouhir, l’industriel – dirigeant du groupe Sancella –, ancien président de l’Espérance sportive de Tunis mais aussi (et surtout dans ce cas) ancien champion de tennis, est revenu dans un tweet sur la prestation de la joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur lors du 4e tour du Tournoi de Roland Garros et à l’issue duquel elle s’est inclinée face à l’Américaine Danielle Collins.

Par Imed Bahri

Aziz Zouhir, ancienne gloire du tennis tunisien des années 1970 et 1980, a écrit non sans amertume partagée par beaucoup de Tunisiens : «Dommage Ons Jabeur. Il a manqué peu de choses pour atteindre un autre niveau historique. Très belle réaction au 2e set (la joueuse tunisienne était menée 3-0 et a fini par remporter ce set, Ndlr) et une belle entame du 3e. Avec un peu plus de patience dans l’échange et une meilleure condition physique, le top 10 est largement à ta portée.»

Espérons que la championne tunisienne écoutera et appliquera les conseils issus du diagnostic de son aîné.

Aziz Zouhir a été le numéro un au classement national tunisien de 1976 à 1984; il est sacré à six reprises champion de Tunisie. Membre de la première équipe de Tunisie de Coupe Davis de 1982 à 1984, il devient capitaine de l’équipe puis vice-président de la Fédération tunisienne de tennis (FTT) jusqu’en 1988.

Fils de Moncef Zouhir, pharmacien et ancien président de l’EST, il assume, après sa riche carrière sur les courts de tennis, la responsabilité de dirigeant au Tennis Club de Carthage puis de vice-président et de président de l’Espérance sportive de Tunis de novembre 2004 à août 2007. Durant son mandat de président, où il succède à Slim Chiboub, il aura su assurer et réussir une alternance à la tête du prestigieux club de la capitale après le long règne de M. Chiboub et durant sa présidence, le doyen des clubs tunisiens a remporté plusieurs titres nationaux et internationaux, notamment en football avec un championnat de Tunisie 2005-2006 et deux coupes de Tunisie en 2006 et 2007, en volley-ball avec un triplé (coupe, championnat arabe et championnat de Tunisie en 2007, ainsi qu’un doublé en 2005) et une coupe de Tunisie masculine de handball en 2006. Il quitte l’Espérance en août 2007, Hamdi Meddeb lui succédera.

Son groupe Sancella est actif dan sle sponsoring sportif aussi bien dans les sports collectifs qu’individuels, le Nana Trophy (du nom de l’une des marques de l’entreprise de M. Zouhir) a d’ailleurs été lancé en 2012 pour soutenir l’ascension d’Ons Jabeur à l’époque âgée de 17 ans.