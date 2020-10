Le député Mehdi Ben Gharbia porte plainte contre le blogueur Sahbi Amri

Partagez 0 Partages

Le député Tahya Tounes, Mehdi Ben Gharbia, a annoncé ce jeudi 8 octobre 2020, avoir porté plainte contre le blogueur Sahbi Amri, qui l’a accusé d’être derrière le meurtre de la jeune Rahma, dont le corps avait été retrouvé le 26 septembre, dans un fossé, à Aïn Zaghouan.

Dans un post publié sur sa page Facebook, le député a précisé avoir porté plainte pour diffamation contre Sahbi Amri et «ceux qui sont derrière lui», estimant que cette accusation mensongère, qui n’est pas la première, a porté atteinte à sa personne, et en assurant qu’il fait confiance à la justice.

L’activiste politique et blogueur Sahbi Amri, qui a souvent été poursuivi et incarcéré dans différentes affaires de diffamations, atteinte à autrui et injures et qui s’était spécialisé dans la désinformation via son site «Al-Thawra News», avait publié, avant-hier, un statut sur Facebook, en affirmant que Mehdi Ben Gharbia a commandité le meurtre de la jeune Rahma, qui travaillait dans l’une de ses entreprises.

«La jeune fille entretenait une relation adultère avec Mehdi Ben Gharbia et a menacé de tout dévoiler. Il a décidé de se débarrasser d’elle et a chargé un homme souffrant de troubles mentaux de la tuer. Le député utilise actuellement son réseau et ses connaissances pour lui faire porter la responsabilité dans ce crime», avait accusé Sahbi Amri, qui au passage, a également porté atteinte à la mémoire de la victime Rahma.

Le blogueur à l’imagination débordante, longtemps proche des réseaux islamistes ainsi que de l’affairiste Chafik Jarraya, a également affirmé, hier, que Mehdi Ben Gharbia a fui en France : «Après les révélations sur le meurtre de Rahma et son implication, le député a fui à Paris, prétendant qu’il a été contaminé par le coronavirus»…

Y. N.