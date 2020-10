Oued Ellil : Peine capitale pour Aymen, qui a tué sa mère et ses 3 sœurs en décembre 2018

La justice a condamné à la peine capitale, Aymen Q. qui a tué sa mère et ses 3 sœurs fin décembre 2018, avant de brûler leurs corps et la maison familiale à Oued Ellil (Manouba), pour tenter de camoufler ce quadruple meurtre en incendie…

Le tueur, âgé d’une vingtaine d’années, a également été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité 4 fois, précise Mohsen Dali, porte-parole du tribunal de 1ère instance de Tunis, dans une déclaration aux médias. De son côté Me Mounir Ben Salha a également confirmé la condamnation à mort, prononcé, ce jour, par le juge.

Retour sur ce drame qui a fait couler beaucoup d’encre et de larmes, il y a deux ans : les corps de la maman de 60 ans et de ces 3 filles (23, 25 et 30 ans) avaient été découverts à l’intérieur de la maison familiale, à la cité El-Ons, par les pompiers qui étaient intervenus pour un incendie déclaré par les voisins.

A l’hôpital, les médecins légistes découvriront que les 4 femmes ont été poignardées à mort avant d’être brûlées…

Le père était au travail au moment des faits et avait été entendu par la police avant d’être relâché, tandis que le fils, Aymen, était introuvable, devenant le suspect principal.

Après trois jours de cavale, le tueur a été arrêté à El-Ogla à Zarzis, où il s’était réfugié en attendant de trouver un passeur pouvant l’aider à fuir de l’autre côté de la Méditerranée.

Au lendemain de son arrestation, il avouera son forfait, en affirmant qu’il regrette son acte odieux. Quant au mobile, le tueur dira qu’il a souvent été la risée de la famille et que le jour du drame, il s’était disputé avec ses sœurs et qu’il était «devenu incapable de gérer sa colère, hystérique et incontrôlable», dira-t-il…

Y. N.